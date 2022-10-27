В связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на пр. Жукова в Минске, проходящего над железнодорожными путями, с 31 октября по 3 ноября 2022 года временно изменится маршрут движения ряда дневных поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Минск-Барановичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в указанные даты поезд № 6816 Барановичи-Полесские – Институт Культуры, отправлением из Барановичей в 11:27, назначается в обращение Барановичи-Полесские – Курасовщина. Также поезд № 6815 Институт Культуры – Барановичи-Полесские будет отправляться с остановочного пункта Курасовщина (Минск) в 14:36.

Остановочный пункт Курасовщина расположен между двумя столичными микрорайонами Курасовщина и Брилевичи. В непосредственной близости от него имеются остановки общественного транспорта, в том числе прямые автобусы связывают остановку «ул. Яна Чечота» со станцией метро «Малиновка».

В этот же период ряд поездов региональных линий экономкласса на участке Минск-Барановичи будет следовать с небольшими изменениями в расписании.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к обстоятельствам и учитывать их при планировании поездок.