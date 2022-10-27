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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ
10:44 28.10.2022
Министерство экономики отмечает снижение уровня безработицы в Беларуси.
Как сообщает ведомство, в третьем квартале 2022 г уровень безработицы в Беларуси в соответствии с методологией Международной организации труда снизился до 3,4% от общего числа работников. Во втором квартале текущего года данный показатель составлял 3,7%.
«Таким результатам способствовала стабильная работа экономики и управляемая ситуация на рынке труда», - пояснили в министерстве.
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