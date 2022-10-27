В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2499,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 4,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2041,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 147,5 тыс. тонн, молока – 537,2 тыс. тонн, яиц получено 252,5 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,9% молока и 80,2% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 511,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 168,8 тыс. голов. Численность свиней составила 149,2 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1016,1 тыс. тонн, что на 18,5% больше, чем на соответствующую дату 2021 года. Средняя урожайность получена 30 центнеров с одного гектара убранной площади против 26,7 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 55,4% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 89,4 тыс. тонн, или в 1,8 раза больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 357 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 282 центнера).

Свекла сахарная убрана с 34,8% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 102,5 тыс. тонн, или в 3,3 раза больше, чем на соответствующую дату 2021 года, при средней урожайности 305 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 295 центнеров).

Овощи убраны с 32,6% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 5,8 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше, чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 281 центнер с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 66 центнеров).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 157,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 61,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 2,7 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1197,6 тыс. тонн кормовых единиц, или 112,5% к 1 октября 2021 г., из них кормов из трав – 825,8 тыс. тонн (111,4%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 21,6 центнера кормовых единиц, что на 15,5% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 21,4 центнера (на 13,8% больше).