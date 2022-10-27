Международная научно-практическая студенческая конференция «Бизнес-пульс» в очно-дистанционном формате пройдет 28 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками конференции станут около 100 студентов, магистрантов и преподавателей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана и Израиля. Это представители БГУ, БГЭУ, БГУИР, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, Государственного университета аэрокосмического приборостроения, Алтайского филиала РАНХиГС (Россия), Колледжа «Туран», Экономического колледжа Университета Нархоз (Казахстан), Академического инженерного колледжа (Израиль) и др.

В рамках шести секций молодые ученые рассмотрят теоретико-методологические основы управления бизнес-процессами, вопросы трансформации управления в условиях цифровизации, информационных технологий и математического моделирования в бизнесе, цифровой трансформации маркетинга, деловой логистики, малого и среднего предпринимательства в Беларуси и др.

По итогам научного мероприятия издадут сборник материалов с доступом в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами конференции выступают Институт бизнеса БГУ, БСБ Банк, Кубанский государственный университет, Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.