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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 7%
09:12 28.10.2022
За январь-август 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,5%, рентабельность продаж – 7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 3612,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1020,3 млн рублей, или 28,2% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 6331,9 млн рублей, в том числе просроченная – 990,9 млн рублей, или 15,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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