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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НА 27,8%
18:06 27.10.2022
Беларусь за восемь месяцев 2022 года увеличила экспорт молокопродуктов на 27,8%. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Согласно информации, на сыры приходится 40% от общего экспорта молочной продукции, масло - 16,8%, цельномолочная продукция -13%, сухое обезжиренное молоко -12%, сухое цельное молоко -4,7%, творог - 4%.
Новыми странами-импортерами белорусских молочных продуктов в текущем и прошлом году стали Монголия, Ирак, Куба, Индонезия, Сингапур, Египет, ОАЭ, Сербия, Катар.
В Российскую Федерацию за восемь месяцев текущего года объем экспорта молочной продукции вырос на 30,4%. Поставки осуществляются в 60 регионов России, а белорусские молокопродукты присутствуют во всех федеральных округах. В текущем году наибольший прирост экспорта в такие регионы как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брянская, Свердловская и Смоленская области.
Основными направлениями работы с Российской Федерацией являются: развитие поставок продовольствия непосредственно в торговые сети, на переработку, в том числе в дальние регионы, расширение ассортимента поставок (новые виды), продвижение белорусских брендов с акцентом на качество продуктов.
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