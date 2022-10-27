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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ: МЫ ГОТОВЫ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАПРОСЫ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА
17:58 27.10.2022
Мы готовы оперативно реагировать на запросы делового сообщества по организации диалога. Об этом 27 октября 2022 года заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский в ходе оперативного расширенного заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства и рабочей группы по вопросам индивидуальных предпринимателей при ОКС при Минэкономики.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, основные вопросы, волнующие предпринимателей в последнее время, касаются норм постановления Совета министров от 20 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». Минэкономики оперативно реагирует на запросы бизнеса, поэтому на мероприятие был приглашен первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
Кроме того, на заседании предметно обсуждались вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства с 1 января 2023 года.
В мероприятии также приняли участие первый заместитель Министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Скринников, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, должностные лица облисполкомов и Мингорисполкома, руководители крупнейших бизнес-союзов (ассоциаций), представители субъектов инфраструктуры поддержки МСП, члены рабочей группы по вопросам деятельности ИП.
«Участники конструктивно обсудили вопросы повестки дня, бизнес получил необходимые разъяснения со стороны представителей госорганов. В ходе плодотворной дискуссии были определены алгоритмы и направления взаимодействия при дальнейшей выработке согласованных решений, которые будут учитывать интересы государства и предметные предложения МСП», - говорится в сообщении ведомства.
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