Мы готовы оперативно реагировать на запросы делового сообщества по организации диалога. Об этом 27 октября 2022 года заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский в ходе оперативного расширенного заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства и рабочей группы по вопросам индивидуальных предпринимателей при ОКС при Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, основные вопросы, волнующие предпринимателей в последнее время, касаются норм постановления Совета министров от 20 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». Минэкономики оперативно реагирует на запросы бизнеса, поэтому на мероприятие был приглашен первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Кроме того, на заседании предметно обсуждались вопросы, связанные с изменениями налогового законодательства с 1 января 2023 года.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель Министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель Министра по налогам и сборам Игорь Скринников, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, должностные лица облисполкомов и Мингорисполкома, руководители крупнейших бизнес-союзов (ассоциаций), представители субъектов инфраструктуры поддержки МСП, члены рабочей группы по вопросам деятельности ИП.

«Участники конструктивно обсудили вопросы повестки дня, бизнес получил необходимые разъяснения со стороны представителей госорганов. В ходе плодотворной дискуссии были определены алгоритмы и направления взаимодействия при дальнейшей выработке согласованных решений, которые будут учитывать интересы государства и предметные предложения МСП», - говорится в сообщении ведомства.