В престижном квартале Depo у площади Победы в Минске стали доступны компактные квартиры.

На площади от 62,89 «квадрата» архитекторам удалось вместить спальню, светлую гостиную с панорамными окнами и большую кухню. В «А-100 Девелопмент» уже открыли продажи, стоимость «квадрата» – 3368 долларов.

Компактные квартиры обустроят в новом доме, который уже строят в квартале Depo. Выбор квартир будет широким – от «двушек» почти на 63 кв. м до пентхаусов площадью около 149 «квадратов».

Дом возведут из монолитного железобетона прямо за «сталинкой», растянувшейся вдоль проспекта Независимости. В нем будут 3 подъезда на 6 этажей, где обустроят 49 квартир. Фасады порадуют стилем: с одной стороны будут оконные проемы в шахматном порядке, а с другой – выносные балконы. Вход в подъезд «заглубят» в здание, чтобы обойтись без козырьков.

Компактные квартиры получат планировки в стиле «ничего лишнего», чтобы комнаты были большими, а места хватило всем. Так, вдоль стены с окнами «в пол» разместятся спальня и гостиная, переходящая в кухню. Также присутствуют ванна с туалетом и местом для постирочной. Последнюю при желании можно трансформировать в гардеробную – она как раз примыкает к спальне. Прихожая и коридор небольшие, даже не выгорожены – ценные «метры» перешли жилым комнатам.

Потолки в доме высокие – от 3,05 на пяти этажах до 3,35 метра на последнем этаже. Во все квартиры заведут фреонопровод для кондиционеров и установят внутрипольные конвекторы. Некоторые квартиры получат террасы и лоджии. В вестибюль или подземный паркинг доставит бесшумный лифт.

Стоимость «квадрата» – 3368 долларов. Квартиры доступны с черновой отделкой. Предусмотрены варианты как со всеми стенами, так и без перегородок, когда нужно больше пространства для воплощения интерьерных идей и проектов.

«Спрос на квартиры с компактными площадями в Depo опередил предложение. Мы получили много обращений от тех, кому понравился квартал, но требовалась квартира с двумя комнатами. Прежде всего, это молодые семьи – с одним ребенком или без детей, которые хотят жить в центре города, но в современном элитном доме. Кроме того, такие квартиры очень привлекательны как инвестиция, так как благодаря компактным размерам их будет проще реализовать на вторичном рынке по более высокой стоимости. А в том, что цены будут только расти по мере строительства, можно не сомневаться», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Каждый подъезд будет включать просторный вестибюль с лаунж-зоной, санузел и помещение для мытья лап питомцев после прогулки. Предусмотрена и колясочная. Во дворе будет встречать навес-павильон со скамейкой и качелями. Также поставят клумбы с цветами и кустарниками, высадят взрослые деревья и организуют велостоянки у подъездов. Часть первого этажа выделят под коммерческую недвижимость, например, архитектурные бюро или дизайн-студии.

Квартал Depo возводится в историческом месте, где в 19-м веке располагался конный рынок, в 20-м – трамвайное депо, которое позже стало троллейбусным. Рядом находятся музеи, памятники архитектуры, культовый обелиск и парки. Проект разработал известный архитектор Сергей Скуратов. Здесь построят монолитные дома на 557 квартир высотой в 5-7 этажей, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым – подземный паркинг с местами для зарядки электромобилей. В Depo будут работать магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, детсад и образовательный центр. Также появятся пешеходная улица и искусственный пруд. Первые дома в квартале Depo будут сданы уже до конца года.