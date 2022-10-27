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ЭКОНОМИКА РБ
ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 845,1 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:08 27.10.2022
В январе-сентябре 2022 года по результатам последующего этапа камеральной проверки, проведенного инспекциями МНС Витебской области в отношении индивидуальных предпринимателей, плательщикам направлено 647 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, согласно представленным индивидуальными предпринимателями налоговым декларациям с внесенными изменениями и дополнениями, сумма доплаты налогов в бюджет составила 845,1 тыс. рублей.
При этом уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета, в размере 101,7 тыс. рублей.
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