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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛЛЕГПРОМ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАНЯТЬ НИШУ УШЕДШИХ С БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ


16:43 27.10.2022

Лукашенко в нынешней сложной обстановке, связанной в том числе с санкционным давлением, видит новые возможности для развития в стране легкой промышленности. Об этом он сегодня заявил, принимая с докладом о ситуации в отрасли председателя концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину.

Лукашенко обратил внимание, что с российского рынка в нынешних обстоятельствах ушли многие зарубежные игроки. Сократился импорт и в Беларуси.

«Так это шанс занять вот эту нишу. На нашем основном рынке - российском. И на внутреннем рынке. Поэтому если вы за это время, как и другие отрасли, допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает. И вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода. Я всегда об этом говорю. Кризис - это тяжело, трудно, но это шанс, это возможность. И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал - и технологи, и руководители, и швеи, и другие, кто вяжет и еще что-то делает, - у нас все есть. Поэтому все завит от нас, как мы развернемся. И если у вас есть какие-то проблемы, вы скажите. Мы их сейчас решим. Сейчас их решать проще», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что нацеленность на экспорт - это хорошо, но надо не забывать и о внутреннем рынке, который в свое время был отдан «непонятно кому».

«Сюда возили от тряпья - секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра», - заявил Лукашенко.
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