3 ноября 2022 года руководство Белорусской железной дороги проведет «прямую телефонную линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вопросы граждан с 10:00 до 11:00 ответит первый заместитель начальника дороги Петр Дулуб.

Задать вопросы можно будет по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.