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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 3 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:46 27.10.2022
3 ноября 2022 года руководство Белорусской железной дороги проведет «прямую телефонную линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на вопросы граждан с 10:00 до 11:00 ответит первый заместитель начальника дороги Петр Дулуб.
Задать вопросы можно будет по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.
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