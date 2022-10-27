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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ОБСУДЯТ В БГУ
15:27 27.10.2022
Международный семинар «Беспилотные технологии и практики их применения. Аэрофотосъемка. Наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование» в очно-дистанционном формате начал работу 27 октября в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в обсуждении принимают участие более 80 специалистов, научных работников и руководителей различных организаций из Беларуси и России. Это представители БГУ, Центра промышленных беспилотных решений «Коптер Бай», РУП «Белгеодезия», ООО «СВ ВЕЛОР», группы компаний «ГЕОСКАН» (Россия) и др.
В повестку включены вопросы использования геоинформационных систем, определения направлений и перспектив дальнейших исследований, а также применение беспилотных технологий в экономике, управлении, науке, обороне и различных сферах общественной жизни.
Кроме того, в рамках семинара пройдет выставка специализированного оборудования кафедры почвоведения и геоинформационных систем факультета географии и геоинформатики (ФГиГ) БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает ФГиГ БГУ и межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория «ГИС-лаборатория».
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