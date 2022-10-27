Международный семинар «Беспилотные технологии и практики их применения. Аэрофотосъемка. Наземное, мобильное и воздушное лазерное сканирование» в очно-дистанционном формате начал работу 27 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в обсуждении принимают участие более 80 специалистов, научных работников и руководителей различных организаций из Беларуси и России. Это представители БГУ, Центра промышленных беспилотных решений «Коптер Бай», РУП «Белгеодезия», ООО «СВ ВЕЛОР», группы компаний «ГЕОСКАН» (Россия) и др.

В повестку включены вопросы использования геоинформационных систем, определения направлений и перспектив дальнейших исследований, а также применение беспилотных технологий в экономике, управлении, науке, обороне и различных сферах общественной жизни.

Кроме того, в рамках семинара пройдет выставка специализированного оборудования кафедры почвоведения и геоинформационных систем факультета географии и геоинформатики (ФГиГ) БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает ФГиГ БГУ и межкафедральная студенческая научно-исследовательская лаборатория «ГИС-лаборатория».