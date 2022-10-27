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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ПРЕДЛАГАЕТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЧАСТЬ РАСХОДОВ ЗА ЯРМАРКИ И ВЫСТАВКИ
15:09 27.10.2022
Мингорисполком приглашает субъектов малого бизнеса воспользоваться государственной субсидией на возмещение части расходов, связанных с участием в выставках и ярмарках. Об этом рассказала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
«Вся информация об условиях и механизмах предоставления государственной поддержки размещена на информационном ресурсе «Бизнес-портал Минска» в рубрике «Поддержка бизнеса», - уточнила Н. Лазаревич, которую цитирует агентство «Минск-Новости».
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