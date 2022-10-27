ЭКОНОМИКА РБ

БЖД ОТМЕНЯЕТ 2 НОЯБРЯ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ

14:33 27.10.2022 В связи с ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 2 ноября будут отменены поезда № 615/616 Могилев-Гомель и Гомель-Могилев (отправлением из Могилева в 11:00, из Гомеля в 14:27 соответственно). Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок. БЖД также приносит извинения пассажирам за временные неудобства.