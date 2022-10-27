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ЭКОНОМИКА РБ
ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УПАЛ НА 14,6%
14:06 27.10.2022
В Гродненской области оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 3068,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,4% к уровню января-сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 4 960,2 млн рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,9 рубля против 15,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе–сентябре 2022 г. составил 4 414,4 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 251,6 млн рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.
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