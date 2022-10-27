В Гродненской области оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 3068,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 85,4% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 4 960,2 млн рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,9 рубля против 15,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе–сентябре 2022 г. составил 4 414,4 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 251,6 млн рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.