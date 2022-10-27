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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ОБЕСПЕЧИЛИ 46,9% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
13:52 27.10.2022
Плательщики Могилева обеспечили за январь-сентябрь 2022 года 46,9%, или 582,9 млн рублей поступлений в бюджет области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ЗАО «Завод полимерных труб», РУП «Могилевоблгаз». Доля их поступлений в бюджете города составила 23,3%, или 135,7 млн рублей.
Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 201,6 млн рублей, или 34,6%, налога на добавленную стоимость – 167,5 млн рублей (28,7%), налога на прибыль – 60,8 млн рублей (10,4%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 26,6 млн рублей (4,6%), налога на недвижимость – 22,4 млн рублей (3,8%).
При этом 75,5% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 24,5% – Октябрьского.
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