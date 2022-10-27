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ЭКОНОМИКА РБ
МАГАЗИНЫ ВПРАВЕ ПРОВОДИТЬ АКЦИИ И РАСПРОДАЖИ - МАРТ
13:40 27.10.2022
Субъекты торговли Беларуси могут проводить акции и распродажи, если у них есть такая возможность рамках установленных властями надбавок. Об этом сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
"Система акций и распродаж не регулируется постановлением правительства №713 "О системе регулирования цен". Никаких изъятий не предусмотрено. Субъекты торговли будут работать в рамках тех надбавок, которые обозначены в постановлении. В случае, если у них будет возможность для акций и распродаж совместно с производителем, то они вправе их проводить", - сказал Вежновец.
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