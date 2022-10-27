В Генпрокуратуре пояснили причину задержания директора сети магазинов «Соседи».

«Прокуратура города Минска санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о бездействии должностного лица сети магазинов «Соседи» по ч.2 ст.425 Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденному управлением ДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и Минску», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что директор управляющей организации трех субъектов хозяйствования, которые реализовывали товары народного потребления, знал о требованиях директивы от 6 октября 2022 года №10 «О недопустимости роста цен». При этом он «не принял должных и своевременных мер по недопущению необоснованного роста цен». Это привело к переоценке стоимости товаров в 100 магазинах сети и росту розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций.

«Тем самым причинен существенный вред правам и законным интересам не менее 1 тыс. граждан, купивших данные товары по завышенной цене, а также государственным и общественным интересам», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Избрание данной меры пресечения прокурор санкционировал с учетом обстоятельств содеянного, информации о личности подозреваемого, поясняет ведомство.

В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия.