Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-сентябре 2022 г. составил 1851,1 млн тонно-километров, или 72,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за девять месяцев текущего года составил 578,8 млн пассажиро-километров, или 105% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 77,6 млн человек, или 98% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.