ОАО «Нафтан» благодаря модернизации увеличило глубину переработки нефти до 92%. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

«С пуском в работу установок комплекса замедленного коксования в ОАО Нафтан" глубина переработки нефти увеличилась до 92% (по итогам 9 месяцев 2022 года), а выход светлых нефтепродуктов - до 73%», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что предприятие получило значительный экономический эффект.

Кроме того, согласно информации, в 2022 году на заводе в короткие сроки организовали разработку, испытания и производство новых видов масел.