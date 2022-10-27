В январе-сентябре 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 13 903,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,9%, в обрабатывающей промышленности – 95,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 93,9%.