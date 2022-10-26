На едином портале электронных услуг с 25 октября доступна новая электронная услуга 3.00.09 «Представление таможенным органам УПДТ (Уведомление об отсутствии необходимости внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации, поданной при предварительном таможенном декларировании товаров)», которая автоматизирует представление в таможенные органы Беларуси одноименного документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, она предназначена для участников внешнеэкономической деятельности. В результате оказания услуги формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов Республики Беларусь в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.

Для получения услуги необходимо: получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК; заполнить заявку на основании электронной формы; заключить договор на оказание электронных услуг; пройти аутентификацию на портале; услуга будет доступна в личном кабинете.