ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 3,1%

11:34 27.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-сентябрь 2022 г. в текущих ценах составил 15 296,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,1% меньше к уровню января-сентября 2021 г.