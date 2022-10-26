ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 3,1%


11:34 27.10.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-сентябрь 2022 г. в текущих ценах составил 15 296,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,1% меньше к уровню января-сентября 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
валюта курс
EUR 2.4650
USD 2.4765
RUB 4.0228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4650 +0.0328
USD 2.4765 -0.0003
RUB 4.0228 -0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4650 2.4880
USD 2.4750 2.4870
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9900 1.0050
EUR/RUB 61.7000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте