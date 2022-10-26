Техническая готовность лесхозов выросла. Это отметил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время заседания коллегии ведомства.

По его словам, за последние 1,5 года лесхозы приобрели свыше 170 новых пожарных автомобилей. При этом больше всех переоснастились лесохозяйственные учреждения Гомельской области, которые приобрели 63 новых автомобиля.

Как подчеркнул министр, столь масштабного перевооружения в отрасли еще не было никогда. Теперь стоит задача обеспечить эффективность использования и хранения техники.

«Новые пожарные автомобили – большое подспорье для лесхозов. Именно поэтому в межсезонье важно обеспечить их надлежащее хранение, провести необходимое техническое обслуживание. Ставлю задачу до 1 декабря комиссиям ГПЛХО и лесхозов обследовать всю имеющуюся технику для пожаротушения, при необходимости списать устаревшие образцы», - сказал Александр Кулик, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.

Министр также отметил, что техническая готовность лесхозов в плане борьбы с лесными пожарами за последние годы существенно выросла, задача на ближайшую перспективу – повысить оперативность принятия управленческих решений на местах.

«Нам необходимо брать пример с МЧС: выстроить четкий алгоритм принятия управленческих решений. В пожароопасный период дежурный в лесхозе по должности должен быть не ниже инженера, который знает каждую деревню в регионе, может оперативно сообщить о возгорании, сиюминутно дать необходимую команду», - отметил министр.

В 2022 году в лесном фонде Минлесхоза зарегистрировано 589 случаев лесных пожаров общей площадью 453,3 га. Благодаря оперативному обнаружению и ликвидации возгораний гослесохране удалось добиться снижения средней площади пожара с 1,12 га в 2021 году до 0,77 га в 2022 году.