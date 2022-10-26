Бюджет в 2023 году сохранит социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета министров.

"Расходы на финансирование социальной сферы увеличатся на 17,5% к оценке текущего года. В том числе более чем на Br10 млрд увеличатся расходы как на здравоохранение, так и на образование. Темп роста расходов на здравоохранение составит 116%, на образование - 119%. На 19,3% будут увеличены расходы на оплату труда в бюджетной сфере, на 16,5% - на выплату пенсий, на 15,8% - на выплату социальных пособий. Государство продолжит субсидирование строительства жилья для молодых и многодетных семей, других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и существенное наращивание объемов строительства арендного жилья на отдельных условиях для некоторых категорий граждан. На эти цели в бюджете предусмотрено Br1,6 млрд с темпом роста 110,6% к оценке текущего года", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Министр финансов Юрий Селиверстов в беседе с журналистами также прокомментировал бюджет на 2023 год. "Бюджетная сфера получит больше. Основной упор на заработную плату. Планируется рост фонда оплаты труда. Также бюджетные расходы связаны с такими социальными выплатами, как стипендии, пособия, питание в учреждениях образования. Все они будут проиндексированы с ростом, который учитывает складывающуюся инфляцию", - отметил он.