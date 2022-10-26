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ЭКОНОМИКА РБ
В ШКЛОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ
10:33 27.10.2022
В Шкловской центральной районной больнице завершилось строительство кислородной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В ковидные времена резко возросла потребность в кислороде. В пик заболеваемости мы расходовали до 90 баллонов в сутки, и это достаточно большое количество. Новый газификатор позволяет полностью обеспечить все потребности», - сказал главный врач ЦРБ Сергей Новиков.
Финансирование строительства осуществлялось из областного бюджета, на эти цели было затрачено около 500 тыс. рублей. Проведены две ветки на инфекционный корпус и основной, где кислородные точки установлены в отделениях анестезиологии и реанимации, хирургическом и акушерско-гинекологическом.
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