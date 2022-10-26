В январе-сентябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4210 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 570,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 9,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 211,9 тыс. тонн, молока – 1 087,6 тыс. тонн, яиц получено 354,5 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 81,4% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 681,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,1 тыс. голов. Численность свиней составила 585,1 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 545,9 тыс. тонн, что на 37,4% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 49,5 центнера с одного гектара убранной площади против 35,4 центнера в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 65,2% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 75,6 тыс. тонн, или 147,7% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 324 центнера с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 287 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 31,6% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 404,5 тыс. тонн или 133,7% к соответствующей дате 2021 года, при средней урожайности 473 центнера с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 568 центнеров).

Овощи убраны с 36,9% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 13,2 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше, чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 336 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 199 центнеров).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 170,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 74,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 3 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 203,9 тыс. тонн кормовых единиц, или 113,7% к 1 октября 2021 г., из них кормов из трав – 1 178,2 тыс. тонн (98,6%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 35 центнеров кормовых единиц, что на 18,2% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, кормов из трав – 23,4 центнера (на 0,8% меньше).