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ЭКОНОМИКА РБ
С ПОМОЩЬЮ КАРТ UNIONPAY В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА БЖД
09:32 27.10.2022
Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили дополнительный способ оплаты при оформлении проездных документов через интернет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭД, сейчас при покупке электронных билетов на официальном интернет-сайте магистрали rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» пассажирам БЖД стала доступна оплата с помощью банковских карт UnionPay.
Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.
Таким образом, в настоящее время пассажиры Белорусской железной дороги при оформлении электронных проездных документов могут использовать международные платежные системы Visa International, MasterCard WorldWide, Мир и UnionPay.
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