Белорусская железная дорога совместно с ОАО «АСБ «Беларусбанк» внедрили дополнительный способ оплаты при оформлении проездных документов через интернет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЭД, сейчас при покупке электронных билетов на официальном интернет-сайте магистрали rw.by в разделе «Услуги пассажирам» и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» пассажирам БЖД стала доступна оплата с помощью банковских карт UnionPay.

Новая возможность оплаты доступна на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.

Таким образом, в настоящее время пассажиры Белорусской железной дороги при оформлении электронных проездных документов могут использовать международные платежные системы Visa International, MasterCard WorldWide, Мир и UnionPay.