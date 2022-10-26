В январе-сентябре 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 4426 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено Введено в эксплуатацию 385,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 226,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 58,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 164,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 105,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 87,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,7% от общего ввода по области.