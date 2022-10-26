Неиспользуемый дом лесничего в Бешенковичском районе продан на аукционе комитета «Витебскоблимущество» почти за Br48 тыс.

Как сообщает сайт Госкомитета по имуществу, новым собственником двухэтажного строения в деревне Малый Двор стал индивидуальный предприниматель из Витебска. По словам покупателя, его основная деятельность связана с автосервисом, а недвижимость приобретена для развития бизнеса в новой для него туристической сфере.

Дом лесничего расположен на берегу озера Луковское рядом с трассой М3 Минск – Витебск и всего в 15 км от областного центра, что делает его отличным объектом приложения ресурсов для создания туристической инфраструктуры. На базе строения предполагается организовать объект общественного питания, а прилегающую крытую площадку для автотранспорта превратить в зону приема и размещения гостей. Новый собственник рассчитывает, что его постоянными посетителями станут не только туристы и отдыхающие, но также жители расположенного рядом агрогородка Островно.

В состав лота включены два объекта недвижимости общей площадью 350,7 кв. м и земельный участок почти 0,65 га, передаваемый в аренду на 10 лет. Примечательно, что интерес к строениям проявили 6 потенциальных инвесторов, что стало самым большим числом претендентов на покупку на торгах «Витебскоблимущества» в 2022 году. В результате победитель определился на 17-м шаге, когда стоимость недвижимости превысила начальную цену более чем в 4 раза.

Также на аукционе «Витебскоблимущества» продан еще один объект индустрии развлечений. База отдыха расположена в Полоцком районе и состоит из двухэтажного домика для отдыхающих площадью 333,7 кв. м с баней, бассейном, гаражом. Его приобрела частная организация из Минска почти за Br80 тыс.

Подобные объекты туристической и развлекательной индустрии впервые проданы в 2022 году, а в целом не часто выставляются на торги комитета «Витебскоблимущества», отметили специалисты. До конца года планируется организовать аукцион по базе отдыха "Суя", расположенной поблизости от проданного аналогичного объекта в Полоцком районе.

Всего с начала года на торгах комитета «Витебскоблимущество» реализовано 108 объектов на сумму почти Br3,1 млн, в том числе более 30 зданий и сооружений бывших школ, детских садов и учреждений культуры. До конца 2022 года планируется предложить потенциальным покупателям еще около 140 неиспользуемых строений.