Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило нарушения требований законодательства о ценообразовании со стороны хозяйствующих субъектов в части превышения установленных уполномоченными государственными органами предельных цен на лекарственное средство «Аквадетрим» (капли д/приема внутрь 15000МЕ/мл во фл. с дозат. 10мл, производства Медана Фарма, Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, разница между фактической выручкой, полученной от реализации лекарственных средств, и расчетной величиной выручки от их реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, у первого хозяйствующего субъекта составила 2,5 тыс. рублей, у второго – 15,9 тыс. рублей.

За нарушение законодательства о ценах и ценообразовании Экономическим судом г. Минска вынесены постановления о наложении административных взысканиях в отношении юридических лиц в общем размере 36,8 тыс. рублей и должностных лиц, ответственных за формирование цен в общем размере 416 рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.