ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВЕДЕНО 5,8 МЛН ТОНН МОЛОКА


16:06 26.10.2022

Беларуси за январь-сентябрь текущего года произведено 5,8 млн тонн молока и обеспечен прирост к аналогичному периоду 2021 года более чем на 36 тысяч тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1800 наименований молочной продукции, свыше 40 - масла сливочного, сыров - более 380 наименований.

Сегодня Беларусь входит в ТОП-5 стран экспортеров молокопродуктов. Их доля в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь-август составила 42,5%. География экспорта молочных продуктов представлена 48 странами мира.

Увеличены объемы производства и расширен ассортимент «выдержанных» сыров, сыров типа Маасдам, сыров с наполнителями и специями (сыр с грибами трюфель, с пажитником, с перцем и чесноком, с грецким орехом и другие), сыров с ароматом меда, топленого молока. Освоены технологии производства сыров, вырабатываемых по итальянским технологиям и методом ультрафильтрации- Рикотта, Кремчиз, Москарпоне, Моцарелла.

Значимыми проектами импортозамещающего характера в будущем году являются увеличение объёмов производства сыра с голубой плесенью и создание нового производства сыра Камамбер с белой плесенью.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
валюта курс
EUR 2.4322
USD 2.4768
RUB 4.0399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4650 +0.0328
USD 2.4765 -0.0003
RUB 4.0228 -0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4500
USD 2.4800 2.4890
RUB 3.1000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9820 0.9960
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте