Беларуси за январь-сентябрь текущего года произведено 5,8 млн тонн молока и обеспечен прирост к аналогичному периоду 2021 года более чем на 36 тысяч тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно информации, ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1800 наименований молочной продукции, свыше 40 - масла сливочного, сыров - более 380 наименований.

Сегодня Беларусь входит в ТОП-5 стран экспортеров молокопродуктов. Их доля в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь-август составила 42,5%. География экспорта молочных продуктов представлена 48 странами мира.

Увеличены объемы производства и расширен ассортимент «выдержанных» сыров, сыров типа Маасдам, сыров с наполнителями и специями (сыр с грибами трюфель, с пажитником, с перцем и чесноком, с грецким орехом и другие), сыров с ароматом меда, топленого молока. Освоены технологии производства сыров, вырабатываемых по итальянским технологиям и методом ультрафильтрации- Рикотта, Кремчиз, Москарпоне, Моцарелла.

Значимыми проектами импортозамещающего характера в будущем году являются увеличение объёмов производства сыра с голубой плесенью и создание нового производства сыра Камамбер с белой плесенью.