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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВЕДЕНО 5,8 МЛН ТОНН МОЛОКА
16:06 26.10.2022
Беларуси за январь-сентябрь текущего года произведено 5,8 млн тонн молока и обеспечен прирост к аналогичному периоду 2021 года более чем на 36 тысяч тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Согласно информации, ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1800 наименований молочной продукции, свыше 40 - масла сливочного, сыров - более 380 наименований.
Сегодня Беларусь входит в ТОП-5 стран экспортеров молокопродуктов. Их доля в экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь-август составила 42,5%. География экспорта молочных продуктов представлена 48 странами мира.
Увеличены объемы производства и расширен ассортимент «выдержанных» сыров, сыров типа Маасдам, сыров с наполнителями и специями (сыр с грибами трюфель, с пажитником, с перцем и чесноком, с грецким орехом и другие), сыров с ароматом меда, топленого молока. Освоены технологии производства сыров, вырабатываемых по итальянским технологиям и методом ультрафильтрации- Рикотта, Кремчиз, Москарпоне, Моцарелла.
Значимыми проектами импортозамещающего характера в будущем году являются увеличение объёмов производства сыра с голубой плесенью и создание нового производства сыра Камамбер с белой плесенью.
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