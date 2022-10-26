Белорусская железная дорога (БЖД) с 28 октября по 8 ноября 2022 года назначила более 40 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Минск-Коммунары, Брест-Гомель, Кричев-Орша (Гродно).

В международном сообщении с Российской Федерацией назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск/Витебск-Москва, Минск – Санкт-Петербург и Санкт-Петербург – Смоленск.

Так, из Минска дополнительный поезд № 236 Минск-Москва отправится 2 и 6 ноября 2022 года в 18:22 и прибудет в Москву в 5:54 следующего дня. На территории Беларуси поезд будет делать остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин и Орша.

В обратном направлении 3 и 7 ноября 2022 года назначен поезд № 231 Москва-Минск, который отправится из Москвы в 16:16 и прибудет в Минск в 5:08 следующего дня с остановками на станциях Орша, Толочин, Крупки, Борисов и Жодино.

Кроме того, в составе данных поездов будут курсировать беспересадочные вагоны в сообщении Витебск-Москва-Витебск отправлением:

из Витебска 2 ноября 2022 года в 19:13, 6 ноября 2022 года в 18:07 и прибытием в Москву 3 и 7 ноября 2022 года в 5:54.

из Москвы 3 и 7 ноября 2022 года в 16:16 и прибытием в Витебск 4 ноября 2022 года в 5:04 и 8 ноября 2022 года в 6:08.

Также 2, 4 и 6 ноября в 19:15 из Минска отправится поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург и прибудет в Санкт-Петербург в 9:20 следующего дня. В пути следования на территории Беларуси данный поезд будет делать остановки на станциях Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск.

Из Санкт-Петербурга в столицу Беларуси дополнительный поезд отправится 3, 5 и 7 ноября в 20:40 и прибудет в Минск в 10:21 следующего дня. Он будет следовать с остановками в Витебске, Орше, Толочине, Борисове и Жодино.

28 октября и 3 ноября 2022 года назначен дополнительный поезд № 229/230 Санкт-Петербург – Смоленск отправлением из Санкт-Петербурга в 21:46 и прибытием в Смоленск 29 октября и 4 ноября 2022 года в 10:35.

Из Смоленска поезд отправится 30 октября и 6 ноября 2022 года в 16:15 и прибудет в Санкт-Петербург 31 октября и 7 ноября 2022 года в 5:37.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станцию Витебск.