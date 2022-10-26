ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) именит алгоритм проведения биржевых торгов плодоовощной продукцией и бакалеей для внутреннего рынка.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, с 31 октября торговые сессии по этой группе товаров будут проходить по принципу обратного аукциона (на понижение цены) – по заявкам покупателей.

Ожидается, что данная мера будет способствовать сдерживанию инфляционных процессов и, соответственно, минимизировать затраты на приобретение сезонных овощей для белорусских потребителей.

«До сих пор с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей в период межсезонья торги проводились по принципу английского аукциона – на повышение цены, что позволяло фермерским хозяйствам и СПК получать дополнительную выручку за счет конкуренции среди потенциальных покупателей. Однако в настоящее время, когда новый урожай овощей уже практически собран и наблюдается избыток предложения товара, перед биржевой площадкой стоит другая задача – снизить оптовые закупочные цены для переработчиков и торговых сетей, что в конечном итоге положительно скажется на затратах розничных покупателей», – отметили в пресс-службе БУТБ.