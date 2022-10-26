В Гомельской области розничный товарооборот в январе-сентябре 2022 года составил 5 846,9 млн рублей, или 98,2% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-сентябре 2022 г. составил 5402,5 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-сентябре 2022 г. составил 7430 млн рублей, или 92,1% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-сентябре 2022 г. составил 283,1 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2021 г.