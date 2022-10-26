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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ АПТЕКИ СМОГУТ ПРОДАВАТЬ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
13:35 26.10.2022
Аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. Такая возможность предусмотрена в новом законе «О лицензировании», который заработает с 1 января 2023 года.
Как поясняется на сайте Минздрава, появился новый вид работ и услуг – розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом, т.е. возможность аптекам реализовывать лекарства через свои интернет-аптеки.
«Пока это касается только безрецептурных лекарств, но в дальнейшем после введения электронного здравоохранения будет рассмотрен вопрос о реализации и рецептурных препаратов», – рассказала начальник главного управления контроля медицинской деятельности и обращения лекарственных средств Минздрава Ирина Киреева.
Также долицензионные требования дополняются нормами по дистанционной реализации лекарственных препаратов и в части промышленного производства лекарственных средств – лицензиат или соискатель лицензии теперь должен будет пройти инспектирование на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики и по результатам получить лицензию.
В законе появилась норма, которая позволяет реализовывать лекарственные препараты при выездных медицинских осмотрах населения посредством передвижных медицинских комплексов.
Изменились подходы к дистрибьютерам – теперь они должны будут получить заключение о соответствии дистрибьюции лекарственных средств требованиям Надлежащей дистрибьюторской практики Евразийского экономического союза. Причем это заключение они должны получить не позднее 6 месяцев с момента вступления в силу закона (а вступает он в силу с 1 января 2023 года). В противном случае это будет являться грубым нарушением лицензионных требований.
К слову, добавила специалист, «из грубых нарушений ушла норма обязательного наличия в аптеках всех форм собственности Перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства (эта мера по устранению барьера в Евразийском экономическом союзе)».
Ожидается, что принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.
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