Аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. Такая возможность предусмотрена в новом законе «О лицензировании», который заработает с 1 января 2023 года.

Как поясняется на сайте Минздрава, появился новый вид работ и услуг – розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом, т.е. возможность аптекам реализовывать лекарства через свои интернет-аптеки.

«Пока это касается только безрецептурных лекарств, но в дальнейшем после введения электронного здравоохранения будет рассмотрен вопрос о реализации и рецептурных препаратов», – рассказала начальник главного управления контроля медицинской деятельности и обращения лекарственных средств Минздрава Ирина Киреева.

Также долицензионные требования дополняются нормами по дистанционной реализации лекарственных препаратов и в части промышленного производства лекарственных средств – лицензиат или соискатель лицензии теперь должен будет пройти инспектирование на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики и по результатам получить лицензию.

В законе появилась норма, которая позволяет реализовывать лекарственные препараты при выездных медицинских осмотрах населения посредством передвижных медицинских комплексов.

Изменились подходы к дистрибьютерам – теперь они должны будут получить заключение о соответствии дистрибьюции лекарственных средств требованиям Надлежащей дистрибьюторской практики Евразийского экономического союза. Причем это заключение они должны получить не позднее 6 месяцев с момента вступления в силу закона (а вступает он в силу с 1 января 2023 года). В противном случае это будет являться грубым нарушением лицензионных требований.

К слову, добавила специалист, «из грубых нарушений ушла норма обязательного наличия в аптеках всех форм собственности Перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства (эта мера по устранению барьера в Евразийском экономическом союзе)».

Ожидается, что принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.