ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ АПТЕКИ СМОГУТ ПРОДАВАТЬ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


13:35 26.10.2022

Аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. Такая возможность предусмотрена в новом законе «О лицензировании», который заработает с 1 января 2023 года.

Как поясняется на сайте Минздрава, появился новый вид работ и услуг – розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом, т.е. возможность аптекам реализовывать лекарства через свои интернет-аптеки.

«Пока это касается только безрецептурных лекарств, но в дальнейшем после введения электронного здравоохранения будет рассмотрен вопрос о реализации и рецептурных препаратов», – рассказала начальник главного управления контроля медицинской деятельности и обращения лекарственных средств Минздрава Ирина Киреева.

Также долицензионные требования дополняются нормами по дистанционной реализации лекарственных препаратов и в части промышленного производства лекарственных средств – лицензиат или соискатель лицензии теперь должен будет пройти инспектирование на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики и по результатам получить лицензию.

В законе появилась норма, которая позволяет реализовывать лекарственные препараты при выездных медицинских осмотрах населения посредством передвижных медицинских комплексов.

Изменились подходы к дистрибьютерам – теперь они должны будут получить заключение о соответствии дистрибьюции лекарственных средств требованиям Надлежащей дистрибьюторской практики Евразийского экономического союза. Причем это заключение они должны получить не позднее 6 месяцев с момента вступления в силу закона (а вступает он в силу с 1 января 2023 года). В противном случае это будет являться грубым нарушением лицензионных требований.

К слову, добавила специалист, «из грубых нарушений ушла норма обязательного наличия в аптеках всех форм собственности Перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства (эта мера по устранению барьера в Евразийском экономическом союзе)».

Ожидается, что принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
валюта курс
EUR 2.4322
USD 2.4768
RUB 4.0399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4650 +0.0328
USD 2.4765 -0.0003
RUB 4.0228 -0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4500
USD 2.4800 2.4890
RUB 3.1000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9820 0.9960
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте