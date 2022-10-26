Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-сентябре 2022 г. составил 18,4 млрд тонно-километров, или 94,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот составил 1119,7 млн пассажиро-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 151,6 млн человек, или 94,4% к январю-сентябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.