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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УПАЛ НА 5,7%
13:22 26.10.2022
Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-сентябре 2022 г. составил 18,4 млрд тонно-километров, или 94,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-сентябре 2022 г. пассажирооборот составил 1119,7 млн пассажиро-километров, или 98,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 151,6 млн человек, или 94,4% к январю-сентябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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