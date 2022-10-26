|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ 27 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
12:59 26.10.2022
Международная конференция молодых ученых «Цифровая трансформация – шаг в будущее» состоится 27 октября в БГУ в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум соберет более 30 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России и Узбекистана. Это представители БГУ, Московского авиационного института, Российского университета дружбы народов, Ташкентского финансового института (Узбекистан) и др.
Проблемное поле конференции включает вопросы по технологическим инновациям; цифровой интеграции науки, образования, культуры и индустриального сектора; кадровым, управленческим и социально-экономическим проблемам цифровой трансформации; цифровым финансам и учетным технологиям; экономической безопасности и защите информации и др.
По итогам конференции опубликуют сборник докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
Курсы в банках
на 26.10.2022
Конвертация в банках
на 26.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте