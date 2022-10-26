Международная конференция молодых ученых «Цифровая трансформация – шаг в будущее» состоится 27 октября в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, форум соберет более 30 молодых ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России и Узбекистана. Это представители БГУ, Московского авиационного института, Российского университета дружбы народов, Ташкентского финансового института (Узбекистан) и др.

Проблемное поле конференции включает вопросы по технологическим инновациям; цифровой интеграции науки, образования, культуры и индустриального сектора; кадровым, управленческим и социально-экономическим проблемам цифровой трансформации; цифровым финансам и учетным технологиям; экономической безопасности и защите информации и др.

По итогам конференции опубликуют сборник докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.