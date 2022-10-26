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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 4,4%


12:05 26.10.2022

В январе-сентябре 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 25 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,8%, в обрабатывающей промышленности – 94,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.
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