В январе-сентябре 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 25 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,8%, в обрабатывающей промышленности – 94,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,4%.