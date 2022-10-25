ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 4%

11:27 26.10.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-сентябрь 2022 года в текущих ценах составил 16,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4% меньше к уровню января-сентября 2021 г.