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ЭКОНОМИКА РБ
СОРТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ №1 ХОЛДИНГА БМЗ ОБЕСПЕЧЕН ЗАКАЗАМИ ДО КОНЦА ГОДА
11:09 26.10.2022
На БМЗ сортопрокатный цех №1 обеспечен заказами до конца года. Сейчас проводится договорная компания на следующий год. Об этом рассказал генеральный директор холдинга «Белорусская металлургическая компания» Дмитрий Корчик на встрече с коллективом цеха.
Также шла речь о работе предприятия в нынешних условиях и диверсификации экспорта.
«Найдены альтернативные рынки. Увеличено присутствие продукции БМЗ там, где ее ранее не было. Выросли поставки в Российскую Федерацию, Африку, страны СНГ и Юго-Восточной Азии. В том числе и высокомаржинальной продукции – такой как конструкционный прокат. Это продукция вашего цеха. Заказами вы обеспечены до конца года. Сейчас идет договорная компания на следующий год. Думаю, что и здесь вопросов не возникнет», - сказал Дмитрий Корчик.
Говоря о социальной политике БМЗ, Дмитрий Корчик подчеркнул, что все социальные обязательства предприятие выполняет. Работникам выплачивается премия, сохранены стимулирующие выплаты.
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