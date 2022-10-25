ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2,6%


10:51 26.10.2022

В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2804 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 297,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 125,7 тыс. тонн, молока – 675,4 тыс. тонн, яиц получено 331,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% молока и 80,4% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 607,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,1 тыс. голов. Численность свиней составила 255,9 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 812,5 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 23,2 центнера с одного гектара убранной площади против 23 центнеров в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 48% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 38,1 тыс. тонн, или 133,2% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 239 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 169 центнеров).

Овощи убраны с 65,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 12,1 тыс. тонн, что на 4% больше чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 112 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 119 центнеров).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 131,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 80,7 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 16,2 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 238,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 926,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 19,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 20,3 центнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
валюта курс
EUR 2.4322
USD 2.4768
RUB 4.0399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4322 +0.0048
USD 2.4768 -0.0052
RUB 4.0399 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4500
USD 2.4800 2.4890
RUB 3.1000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 26.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9820 0.9960
EUR/RUB 61.0000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте