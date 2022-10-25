В январе-сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2804 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 297,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 125,7 тыс. тонн, молока – 675,4 тыс. тонн, яиц получено 331,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% молока и 80,4% производства яиц.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 607,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,1 тыс. голов. Численность свиней составила 255,9 тыс. голов.

В сельскохозяйственных организациях области практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2022 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 812,5 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем на соответствующую дату 2021 года, средняя урожайность получена 23,2 центнера с одного гектара убранной площади против 23 центнеров в предыдущем году.

На начало октября текущего года картофель убран с 48% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 38,1 тыс. тонн, или 133,2% к соответствующей дате предыдущего года, при средней урожайности 239 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 169 центнеров).

Овощи убраны с 65,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 12,1 тыс. тонн, что на 4% больше чем на 1 октября 2021 г., при средней урожайности 112 центнеров с одного гектара (на 1 октября 2021 г. – 119 центнеров).

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 131,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 80,7 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 16,2 тыс. гектаров.

На 1 октября 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 238,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 926,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 19,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 20,3 центнера.