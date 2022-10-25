Экономика работает устойчиво, это позволяет государству выполнять все социальные обязательства. Об этом заявил 25 октября 2022 года министр экономики Александр Червяков, отвечая на вопросы журналистов о доминирующих трендах в работе экономики по итогам 9 месяцев перед заседанием Совета министров.

По его словам, благодаря своевременно принятым решениям правительства удалось избежать значительного спада ВВП, а в августе и сентябре этот показатель вышел на восстановительную траекторию.

«Важнейшей предпосылкой таких результатов стали успехи в сельском хозяйстве, IT-сфере. Осенью положительную динамику стала демонстрировать и промышленность.

Мы стабильно прирастаем по ключевым товарным позициям. Более чем на 20% увеличилось производство тракторов, комбайнов, интегральных схем и бытовой техники. Этот перечень достаточно обширный. Мы планируем и прилагаем все усилия, чтобы к декабрю получить 100% в месячном исчислении.

Сегодня мы имеем положительное сальдо внешней торговли на уровне более 3 млрд долларов, что обеспечивает устойчивость на финансовом и валютном рынке, дает нам возможность развивать инвестиционные проекты. Экономика работает устойчиво, и это дает возможность государству выполнять все социальные обязательства, выстраивать инфраструктуру.

Задача, которую мы поставили перед собой, – выйти по итогам года на уровень реальной зарплаты в 100%. Мы видим, как это сделать. Влияние оказывают два фактора. Это наращивание объемов производства и увязка заработной платы с производительностью труда, а также снижение инфляции. Глава государства провел совещание с экономическим блоком правительства, соответствующие задачи поставлены. И мы видим, что в годовом исчислении инфляция начала снижаться», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.