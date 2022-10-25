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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 6,9%
09:38 26.10.2022
За январь-август 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,4%, рентабельность продаж – 6,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 6,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 20,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 сентября 2022 г. составила 8,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 23,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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