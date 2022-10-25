|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И НАЦБАНК НЕ СТАЛИ МЕНЯТЬ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОГНОЗЫ НА 2023 ГОД
09:15 26.10.2022
Ключевые параметры работы правительства и Нацбанка Беларуси на 2023 год остаются без изменений. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании 25 октября.
Так, рост ВВП в 2023 году должен составить 3,8%.
«Реально располагаемые доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%. Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3%. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%. Инфляция – не более 7-8%», - озвучил цифры Головченко.
По его словам, все важнейшие параметры балансируются между собой.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
Курсы в банках
на 26.10.2022
Конвертация в банках
на 26.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте