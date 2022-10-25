Ключевые параметры работы правительства и Нацбанка Беларуси на 2023 год остаются без изменений. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко на заседании 25 октября.

Так, рост ВВП в 2023 году должен составить 3,8%.

«Реально располагаемые доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%. Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3%. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%. Инфляция – не более 7-8%», - озвучил цифры Головченко.

По его словам, все важнейшие параметры балансируются между собой.