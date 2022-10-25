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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ ДОСТУП К УСЛУГАМ 4G ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
18:11 25.10.2022
МТС сделал более доступным и удобным высокоскоростной мобильный интернет для своих абонентов благодаря включению ряда новых базовых станций 4G более чем в 50 населенных пунктах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, улучшение качества покрытия и расширение географии услуг 4G происходит в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.
Всего мобильный оператор начал использовать 62 новые базовые станции 4G во всех трех частотных диапазонах. Также сеть LTE впервые стала доступна абонентам МТС в 18 населенных пунктах Минской и Брестской областей.
В частности, на Минщине мобильная связь четвертого поколения стала доступна в деревнях Углы и Гребло Борисовского района, Новашино, Соломоречье и Вишневка Минского района, агрогородке Барсуки Смолевичского района, поселке Марьино и агрогородке Голоцк Пуховичского района. На Брестчине базовые станции LTE-800 заработали в деревнях Галево и Пинковичи Пинского района.
С помощью базовых станций LTE-2600 увеличилась емкость сети LTE в столице, Витебске, Орше, Полоцке, Солигорске, Дзержинске и Чашниках. Частота 1800 МГц позволила улучшить качество связи в Минске, Бресте, Гродно, Борисове, Логойске, Молодечно, Старых Дорогах, Колодищах и Хатежино.
Абоненты МТС теперь смогут более активно пользоваться услугами и сервисами, рассчитанными на широкополосный интернет: облачными хранилищами, обучающими онлайн-площадками, видеосвязью, онлайн-кинотеатрами и другими.
Работы по улучшению качества мобильной связи МТС проводил совместно с инфраструктурным партнером beCloud, который занимается строительством единой сети LTE в Беларуси. Все базовые станции запущены в эксплуатацию с учетом санитарных норм и повышенных требований к безопасности.
Удостовериться, поддерживает ли ваши смартфон или SIM-карта связь четвертого поколения, абоненты МТС могут с помощью USSD-запроса *464#. В ответном сообщении придут данные о состоянии устройства.
Чтобы подключить к 4G-сети смартфон на базе Android в настройках пройдите путь: мобильная сеть — мобильная передача данных — предпочтительный режим сети, после чего установите параметр «4G/3G/2G».
Для владельцев iPhone или других гаджетов на базе iOS последовательность немного другая: настройки — сотовая связь — параметры данных — голос и данные — LTE.
После изменения настроек перезагрузите телефон — произойдет автоматическое подключение к 4G-сети.
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