|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 751,3 МЛН РУБЛЕЙ
18:02 25.10.2022
Профицит бюджета фонда социальной защиты населения Беларуси за январь-сентябрь 2022 года составил 751,3 млн рублей.
Как сообщается на сайте Фонда соцзащиты населения, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 426,4 млн рублей, профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 324,9 млн рублей.
Доходы бюджета фонда составили 16 002,2 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.
Общая сумма расходов бюджета фонда составила 15 250,9 млн рублей.
В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 956,0 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.
Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2022
Курсы в банках
на 25.10.2022
Конвертация в банках
на 25.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте