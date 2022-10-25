Профицит бюджета фонда социальной защиты населения Беларуси за январь-сентябрь 2022 года составил 751,3 млн рублей.

Как сообщается на сайте Фонда соцзащиты населения, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 426,4 млн рублей, профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 324,9 млн рублей.

Доходы бюджета фонда составили 16 002,2 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 15 250,9 млн рублей.

В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 956,0 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.