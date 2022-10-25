В Беларуси стартовали продажи молочных коктейлей под брендом «ТОП».

Новинка является совместным проектом компании «Савушкин продукт» и бренда мороженого «ТОП» от компании BREMOR. Сегодня доступны два вкуса: клубничный и с молочным шоколадом.

Для молочных коктейлей «ТОП» характерен нежный, мягкий вкус. Они прекрасно сочетаются с любимыми десертами, а также могут стать отличным вариантом самостоятельного аппетитного перекуса. Аромат сочных ягод клубники моментально перенесет в лето, а насыщенный молочный шоколад создаст атмосферу домашнего тепла и уюта.

К выпуску новинки «Савушкин продукт» подтолкнули поиск новых продуктовых ниш и возросший спрос на молочные коктейли в Беларуси. Еще одним немаловажным мотивирующим фактором стало стремление создать новый поднимающий настроение напиток для активной аудитории.

«Молочные коктейли многие сегодня воспринимают как лакомство для детей. Хотя на самом деле это универсальный питьевой десерт для всех. Мы хотим приобщить к культуре потребления молочных коктейлей как можно большее число активных позитивных людей и надеемся, что потребители по достоинству оценят их вкус и качество», – подчеркнули в компании «Савушкин продукт».

Напиток разливается в ПЭТ-бутылки, в каждой порции – по 450 граммов. Жирность десерта составляет всего 2%.

Молочный коктейль от «Савушкин продукт» выпускается в яркой, лаконичной и стильной упаковке. Новый напиток уже поступил на прилавки магазинов торговых сетей по всей Беларуси. Распознать его можно по хорошо знакомому белорусам дизайну и большому логотипу «ТОП» на лицевой части бутылки.