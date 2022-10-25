В январе-сентябре 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 2,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 191,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 99,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 81 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 42,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 43 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,4% от общего ввода по области.