В Гродно завершается реконструкция подстанции 110 кВ «Аульс». Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

2Ее ввод в эксплуатацию – станет важным шагом в модернизации электросетевой инфраструктуры города. Масштабная реконструкция объекта с применением цифровых технологий позволит повысить надежность электроснабжения промышленных предприятий свободной экономической зоны «Гродноинвест», а также обеспечить потребности в электроэнергии нового стекольного завода, который строится на этой территории», - говорится в сообщении.

В рамках проекта подстанция «Аульс» РУП «Гродноэнерго» оснащена закрытым распределительным устройством напряжением 10 кВ и двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 МВА. Основные узлы расположены компактно и находятся в закрытых помещениях, что позволяет комфортно работать с оборудованием в любую погоду.

Благодаря высокой автоматизации процессов на подстанции не требуется постоянного присутствия персонала. Это существенно сокращает эксплуатационные и трудовые затраты по ее обслуживанию.

Измерение электрических и технологических параметров оборудования, его контроль и управление будут осуществляться в онлайн-режиме, что даст возможность сокращать время устранения нарушений электроснабжения в случае их возникновения.

На объекте завершаются пусконаладочные работы. Подстанцию планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.