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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ 110 КВ «АУЛЬС»
17:40 25.10.2022
В Гродно завершается реконструкция подстанции 110 кВ «Аульс». Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
2Ее ввод в эксплуатацию – станет важным шагом в модернизации электросетевой инфраструктуры города. Масштабная реконструкция объекта с применением цифровых технологий позволит повысить надежность электроснабжения промышленных предприятий свободной экономической зоны «Гродноинвест», а также обеспечить потребности в электроэнергии нового стекольного завода, который строится на этой территории», - говорится в сообщении.
В рамках проекта подстанция «Аульс» РУП «Гродноэнерго» оснащена закрытым распределительным устройством напряжением 10 кВ и двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 МВА. Основные узлы расположены компактно и находятся в закрытых помещениях, что позволяет комфортно работать с оборудованием в любую погоду.
Благодаря высокой автоматизации процессов на подстанции не требуется постоянного присутствия персонала. Это существенно сокращает эксплуатационные и трудовые затраты по ее обслуживанию.
Измерение электрических и технологических параметров оборудования, его контроль и управление будут осуществляться в онлайн-режиме, что даст возможность сокращать время устранения нарушений электроснабжения в случае их возникновения.
На объекте завершаются пусконаладочные работы. Подстанцию планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.
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